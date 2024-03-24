Galatasaray'dan Arda Güler açıklaması: 'Türkiye'deki ortamı bırakıp...'

Süper Lig kulübü Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Ismael Garcia Gomez, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gomez, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 13:00
Galatasaray'dan Arda Güler açıklaması: 'Türkiye'deki ortamı bırakıp...'
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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için Galatasaray cephesinden açıklama geldi.

İspanya merkezli Marca'ya konuşan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, Arda Güler'in Real Madrid'de emin ellerde olduğunu belirtti.

NTV Spor'un aktardığına göre, Türkiye'nin duygusal bir ülke olduğunu vurgulayan Gomez, "Tutkulu bir futbol iklimi var. Bu durum genç oyuncular için iki ucu keskin kılıç niteliğinde. İki maç iyi oynasalar 'Türk Messi', iki maç kötü oynasalar 'bu olamaz' deniyor. Arda Güler'in durumu ise farklı çünkü çok genç yaşta ülkenin en büyük takımlarından birinde oynayıp iyi maçlar çıkardı" ifadelerini kullandı.

"STRES BU TÜR SORUNLARI TETİKLEYEBİLİR"

Arda Güler'in kalitesinin yanı sıra çekici bir oyun tarzı olduğunu bildiren Gomez, "Onu izlediğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu" diye konuştu.

Arda Güler'in yaşadığı sakatlıkların Real Madrid'deki antrenman seviyesinin sonucu olup olmadığı sorulan Ismael Garcia Gomez, "Arda'nın fiziksel zorluklarının Real Madrid'in antrenman seviyesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid çok maç oynayan bir takım. Bu nedenle ağır antrenmanların sayısı çok fazladır. Arda yeni bir ülkeye gelmiş genç bir çocuk. Yeni bir kültür, yeni bir dil... Yapabileceğiniz tek şey yeşil sahaya çıkıp diğer 11 kişiye karşı oynamak. Bu değişiklikler stres yaratabilir. Belki stres bu tür sorunları tetikleyebilir, bilemiyorum. Benim bildiğim şu; Arda çok çalışmaya devam etmesi gereken genç bir futbolcu" dedi.

Ismael Garcia Gomez (solda)

"TÜRKİYE'DEKİ ORTAMI BIRAKIP..."

Gomez, Arda Güler'e karşı sabırlı olmak ve oyuncunun gelişmesi için zaman vermek gerektiğini belirtti.

Real Madrid'in Arda Güler için en iyi ortam olduğunu aktaran antrenör, "Türkiye'deki ortamı bırakıp Real Madrid'e gelmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi ve Vinicius ve Rodrygo gibi oyuncuların da benzer aşamalardan geçtiğini hatırlattı.

Real Madrid formasıyla 7 maça çıkan Arda Güler'in 1 golü bulunuyor.


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