Galatasaray'dan Atilla Karaoğlan tepkisi: 'Başka bir hakem kalmadı mı MHK?'

Yayınlanma: 18.09.2024 - 18:16

Güncelleme: 18.09.2024 - 18:16

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları maça hakem Atilla Karaoğlan'ın atanmasına tepki gösterdi.

Dursun Özbek, "Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynayacağız. Geçen sene bir hakem konusunda ciddi ifadeler kullandım; Atilla Karaoğlan. Buradaki Trabzonspor maçından sonra Galatasaray'ı nasıl katlettiğini, Galatasaray'ı nasıl doğradığını anlattım. Sezonun belki de en kritik maçına yine aynı hakemi veriyorlar. Demek sadece yönetimler değişmiş, başka hiçbir şey değişmemiş! Hakem mi kalmadı? Geçen sene ben bu hakem için bir çok şey söyledim. Başka bir hakem kalmadı mı MHK? Ben çok nadir hakemler hakkında konuşurum. Bir kişi hakkında bu kadar iddialı konuştum ama inadına bu hakemi verdiniz. Bu konular dikkate alınmazsa, lig maçları daha da zorlaşacaktır. TFF'ye sesleniyorum, bu atamalara dikkat edin" dedi.

DURSUN ÖZBEK DAHA ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen sezon sahalarında oynadıkları Trabzonspor maçının hakemi de olan Atilla Karaoğlan için, o maçın ardından şu sözleri kullanmıştı;

"73 yaşındayım. Yaklaşık 50 senedir de neredeyse bu maçların hepsine gidiyorum. Böyle bir hakem faciasını hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok. Trezeguet, Sacha'ya dirsek atıyor. Ne hakem ne VAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme atıyor, çorabı yırtıldı. Çok net gözüküyor. İnce ince Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev bundan daha güzel yapılamaz."