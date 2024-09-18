Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
DERBİYE ATİLLA KARAOĞLAN
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak.
Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 6. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:
20 Eylül Cuma
20:00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi
17:00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
20:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar
17:00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam
17:00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan
20:00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük
20:00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi
20:00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20:00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün
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