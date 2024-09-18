Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemini açıkladı.

Son Dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:28

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

DERBİYE ATİLLA KARAOĞLAN

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak.

Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 6. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

20 Eylül Cuma

20:00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi

17:00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

20:00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar

17:00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam

17:00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan

20:00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük

20:00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın

23 Eylül Pazartesi

20:00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20:00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün


Etiketler: #Atilla Karaoğlan #fenerbahçe #galatasaray #Derbi

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