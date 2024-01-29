Transfer teklifi yaptı: Galatasaraylı Cedric Bakambu'ya La Liga kancası!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:03

Güncelleme: 29.01.2024 - 17:03

Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin yokluğunda yedek golcü olarak oynattığı Cedric Bakambu'ya talip çıktı.

İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Betis'in, Cedric Bakambu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ileri sürüldü.

GALATASARAY'DAN YANIT

Fransa merkezli Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, İspanyol ekibinin yaptığı bu teklifi reddetti.

Cedric Bakambu

Kiralama teklifinde istediği yanıtı alamayan Betis'in, oyuncunun bonservisini almak için yeni bir teklif yapacağı iddia edildi.

BAKAMBU'DAN YEŞİL IŞIK

Haberde Cedric Bakambu'nun da La Liga ekibine gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Galatasaray'ın 700 bin Euro'ya Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nasr'dan transfer ettiği Demokratik Kongolu oyuncu, 16 maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.