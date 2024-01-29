Bayern Münih'e transfer olmuştu: Eski Galatasaraylıdan flaş Sacha Boey yorumu!
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Alman ekip Bayern Münih'e transfer oldu. 23 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray'da forma giyen Hollandalı isim Ryan Babel, transferi yorumladı. Alman basınına konuşan Babel, "Oyunu çok ofansif, çok iyi orta yapıyor ve bunu seviyor. Sane gibi sağ kanattaki partnerleri ve özellikle Kane onunla oynamaktan çok mutlu olacak" dedi.
Galatasaray'da Sacha Boey ile birlikte forma giyen Ryan Babel, Fransız futbolcunun Galatasaray'dan Bayern Münih'e transferini değerlendirdi.
Alman basınına konuşan Babel, "Galatasaray'ın Sacha'dan oradaki ilk yılının sonlarına doğru kurtulmak istediğini hatırlıyorum. O zamana kadar çok az oynamıştı ve çok sakatlanmıştı" diye konuştu.
"HİÇ HATA YAPMIYOR"
Boey'un sakatlıklardan sonra iyi bir geri dönüş yaptığını söyleyen Hollandalı futbolcu, "Sacha fiziksel olarak çok daha güçlü hale geldi ve Türk futboluna ve kültürüne alıştı. O noktadan sonra ilk on birin bir parçası oldu" dedi.
Sacha Boey'un güncel hali için yorum yapan Babel, "Çok akıllı, teknik ve güçlü bir bek, dar alanlarda bile her zaman çözümler buluyor. Neredeyse hiç hata yapmıyor" sözlerini sarf etti.
"OYNAMAKTAN MUTLU OLACAKLAR"
Babel açıklamalarına, "Oyunu çok ofansif, çok iyi orta yapıyor ve bunu seviyor. Sane gibi sağ kanattaki partnerleri ve özellikle Kane onunla oynamaktan çok mutlu olacak. Mazraoui döndüğünde bu ikiliden hangisinin ilk on birde başlayacağını görmek çok heyecan verici olacak. Benzer oyun stiline sahipler ve ben onları hemen hemen aynı seviyede görüyorum" diye devam etti.
Babel, Sacha Boey için son olarak, "Sacha çok sıcak biri. İlk başta muhtemelen soyunma odasında kabul gördüğünü hissedene kadar çekingen görünecektir. Tamamen açılabilmek için kendini rahat ve güvende hissetmesi gerekiyor. Kendine olan güvenini kocaman gülümsemesinde ve saha içinde görebilirsiniz. Almanya'ya ve yeni takımına hızla uyum sağlaması önemli olacak" dedi.
BAYERN'İN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS
Bayern Münih, 23 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray'a 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyecek. Galatasaray ayrıca Bayern Münih ile iki hazırlık maçı yapacak ve bu maçların karının yüzde 50'sini alacak.
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