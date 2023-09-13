Yayınlanma: 13.09.2023 - 15:38

Güncelleme: 13.09.2023 - 15:38

Galatasaray Kulübü, basketbol kız altyapı takımlarına ilişkin iddialarla ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı ekibin 14 yaş altı takımındaki bir koçun çocuklara 'Gerizekalı, aptal' gibi hakaretler ederek mobbing uyguladığı, diğer koçun ise 'Karıma benziyorsun' diyerek bir kız çocuğuna çok yakın davrandığı iddia edilmişti.



Galatasaray'ın resmi siteden paylaştığı açıklama şu şekilde:

2 Eylül 2023 tarihinde sosyal medyada Kulübümüz Basketbol Kız Altyapı Takımlarına ilişkin yapılan ithamların ardından yaptığımız araştırmada çıkan sonuçları -söz verdiğimiz gibi- açık ve şeffaf biçimde paylaşmak isteriz.

Konunun tarafımıza ulas¸tıgˆı günden bas¸layarak Denetim Kurulumuz ile birlikte Kadın Erkek Fırsat Es¸itligˆi Komisyonumuz ve Hukuk Müs¸avirligˆimiz üyelerinden olus¸turulan bir komisyon aras¸tırmalara bas¸lamıs¸tır. Sagˆlıklı ve objektif bir degˆerlendirme için çalıs¸anlar, veliler ve sporculardan olus¸an toplam 22 kis¸i ile kapsamlı görüs¸meler yapılmıs¸, sözlü ve yazılı açıklamalarına bas¸vurulmus¸tur.

I·lk ve en önemli husus olarak söz konusu sosyal medya paylas¸ımına konu olan altyapı takım koçlarından birinin cinsel istismar kapsamında degˆerlendirilebilecek türde "özel ilgi", ayrımcılık, cinsel ima ya da tacize girebilecek nitelikte tavırları hiçbir surette sergilemedigˆi hem sporcu hem de görüs¸ülen digˆer velilerin açıklamaları üzerinden kesinles¸tirilmis¸tir. Eksik ve varsayımsal bilgi ile bu kadar agˆır bir suçu isnat eden kis¸inin sorumlulugˆu üstlenmesini talep etmekteyiz.

Digˆer taraftan bu süreç kapsamında görev yapan bas¸ka bir çalıs¸anın sporculara asimetrik ölçüde sert tepkiler verebildigˆi, velilere kars¸ı dıs¸layıcı ve tepkisel davranabildigˆi, özetle sporculara kötü örnek olus¸turacak ve camiaya yakıs¸mayacak bir profil sergiledigˆi ortaya çıkarılmıs¸ ve is¸ akdi sonlandırılmıs¸tır. Sporcu ve veli iletis¸im yaklas¸ımındaki beklentilere ilis¸kin dört çalıs¸an ve yöneticiye de yazılı uyarıda bulunulmus¸tur.

Kız basketbol altyapı takımlarımızda bas¸layan bu süreçle birlikte tüm altyapı takımlarımızın yönetim sistematigˆinde as¸agˆıda çok kısa bas¸lıklarla görülebilecek s¸ekilde yeni düzenlemelere gidilmesine karar verilmis¸tir. Buna göre ;

-Egˆitim yaklas¸ımlarının çagˆımızın toplumsal ve bireysel degˆis¸imlerine uygun olarak güncellenmesi ihtiyacından hareketle tüm altyapı takımları antrenörlerine ve yönetim dahil sporcu teması olan tüm kadrolara yeni kus¸ak pedagojisine uygun egˆitim ve iletis¸im yaklas¸ımlarının gelis¸tirebilmeleri için düzenli egˆitimler verilecektir.

-Günümüz ebeveyn yaklas¸ımına uyumlanmak ve velilerin farklı beklenti ve taleplerine daha yakından cevap verebilmek için yazılı ve sözlü olarak düzenli ve proaktif bilgilendirme ve is¸ birligˆi ortamları yaratılacaktır.

-Kulübümüzün tüm çalıs¸anlarını imzalamıs¸ oldugˆu Etik Davranıs¸ Kodu altyapı takımlarının sporcu verilerine dagˆıtılacak ve yine Kulübümüz içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren Etik Danıs¸ma ve I·hbar Hattı veli ve sporcu kullanımına da açılacaktır.

-Sporcuların gelis¸imlerinin bir parçası olarak her sezon en az bir kez olmak üzere bir uzman tarafından pedagojik degˆerlendirmeye alınmaları ve konunun paydas¸larına raporlanması sagˆlanacaktır.

-Sezon boyunca antrenman kayıtlarının merkezi olarak görevlendirilmis¸ bir kis¸i tarafından düzenli olarak izlenmesi sagˆlancaktır.

-Sezon boyunca antrenman kayıtlarının merkezi olarak görevlendirilmis¸ bir kis¸i tarafından düzenli olarak izlenmesi sagˆlancaktır. Daha önce belirttigˆimiz gibi Galatasaray Spor Kulübü olarak öncü rolümüzün bilinci içindeyiz. Her zaman açık ve şeffaf iletis¸im kurmak; sadece tebrikleri degˆil, yapıcı geribildirimleri de degˆerlendirerek sürekli büyüme ve gelis¸im zihniyeti içinde çalıs¸mak ahlaki, vicdani ve toplumsal sorumlulugˆumuzdur.