Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 19:53
Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!
Abone Ol google-news

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a gönderme yaptı.

Sarı kırmızılılar yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a yer vererek, "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." sözlerine yer verdi.

Galatasaray'ın bu paylaşımı taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.


galatasaray beşiktaş Spor Toto Süper Lig süper lig sosyal medya

En Çok Okunan Haberler