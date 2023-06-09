Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!
Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a göndermede bulundu.
Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Beşiktaş'a gönderme yaptı.
Sarı kırmızılılar yaptığı paylaşımda, Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a yer vererek, "Kuru Gürültülü Ortam. Çekememezlik düzeyi çok yüksek. Bu düzeysizliğe uzun süre maruz kalmak akıl kaybına sebep olabilir." sözlerine yer verdi.
Galatasaray'ın bu paylaşımı taraftarlar tarafından birçok kez paylaşıldı.
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