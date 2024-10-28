Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme: 'İnletelim Türkiye'yi...'

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme: 'İnletelim Türkiye'yi...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 22:18

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından tek namağlup takım olarak kaldı.

Haftaya girerken Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da namağluptu. Trabzonspor, Göztepe'ye yenilerek ünvanını kaybederken, Galatasaray da Beşiktaş'ı mağlup ederek bu unvana sahip tek takım olarak kaldı.

Galatasaray, Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'nin de namağlup unvanını bitirmişti.

Galatasaray da maçtan sonra, "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır" paylaşımında bulundu.

GALATASARAY'DAN İKİNCİ PAYLAŞIM

Galatasaray, Beşiktaş'ı simgeleyen 'Kartal'ı tahteravallide gösteren bir paylaşım daha yaptı.


Etiketler: #galatasaray #beşiktaş #Derbi #Paylaşım

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