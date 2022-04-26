Galatasaray'dan 'dava' açıklaması
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici, mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtıklarını duyurmuştu. Galatasaray Kulübü, bir açıklama yayımlayarak açılan davanın mevcut seçim sürecine olumsuz bir etki etmeyeceğini belirtti.
Galatasaray Kulübü, hareketli bir gündem yaşamaya devam ediyor. Başkan Burak Elmas, 26 Mart'ta yapılan olağan genel kurulda idari yönden ibra edilmemişti. Elmas, idari yönden ibra edilmeme kararına ilişkin mahkemeye başvurarak dava açtı.
Galatasaray Kulübü ise açılan bu davaya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Saygıdeğer Galatasaraylılar,
26 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulumuz sonrasında Yönetim Kurulumuz, Genel Kurulumuzun gerçekleşen iradesinin gereği olarak Olağanüstü seçim kararı almış ve bu seçimlerde mevcut yönetim kurulumuzdan hiçbir üyemiz aday olmamıştır.
Daha önceki dönemlerde de farklı mahkemeler nezdinde alınmış olan idari ibrasızlığın hukuken geçerli olmadığı kararlarına istinaden, 25 Nisan 2022 tarihinde, yönetim kurulu üyelerimiz idari yönden verilen ibrasızlık kararının kaldırılması için kendilerine tanınan hukuki haklarını kullanmışlardır. Bu dava, Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren bir aylık dava açma süresinin son gününde ve herhangi bir tedbir talebi sunulmadan açılmıştır. Böylelikle, mevcut seçim sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi hedeflenmiştir.
Dolayısıyla, Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından ayrı ayrı yapılmış olan bu başvuruların mevcut seçim süreci açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu"
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