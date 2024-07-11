Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e tebrik mesajı!

Galatasaray, Kupa Amerika'da finale çıkan Kolombiya'da forma giyen oyuncusu Sanchez'i kutladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:09
Galatasaray'dan Davinson Sanchez'e tebrik mesajı!
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Galatasaray Kulübü, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Kupa Amerika'da yarı final maçında Uruguay'ı 1-0 yenerek finale yükselen Kolombiya'da forma giyen oyuncusu Davinson Sanchez için tebrik mesajı yayımladı.

 

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Uruguay'a karşı oynanan yarı final maçının tamamında forma giydi.

2024 Kupa Amerika finalinde Kolombiya ile Arjantin, 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'te karşı karşıya gelecek.


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