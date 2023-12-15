İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılı temsilcimizin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:03
İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

18 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekiminde sarı-kırmızılı temsilcimizin muhtemel rakipleri şu şekilde:

Freiburg (Almanya), Marsilya, Toulouse, Rennes (Fransa), Sparta Prag (Çekya), Sporting (Portekiz), Roma (İtalya) ve Karabağ (Azerbaycan).

Son 16 play-off turunda maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde yapılacak. Sarı-kırmızılı temsilcimiz ilk maçı sahasında oynayacak.


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