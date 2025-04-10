Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Mourinho'ya gönderme: 'Gereken dersi verdi'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:04

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:04

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor'la karşılaşacak.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar maç için Samsun'a gitti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; havaalanında Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu açıklamalarda bulundu.

Abdullah Kavukcu açıklamasında, "Biz devamlı puan farkına bakmıyoruz. Bütün maçlarımızı kazanmak için çıkıyoruz. Galatasaray'la ilgili o kadar çok algı yapılıyor ki. Algıyı iyi yönetiyorlar bugüne kadar. Bir Bodrumspor maçı var. İlk yarı ve ikinci yarı çıkan kadrosu var. Maçtan sonra hocaları çıkıyor açıklama yapıyor 'Benim desteklediğim takım Fenerbahçe' diye. Bizim 8 tane final maçımız var. Hepsini kazanıp şampiyon olacağız" dedi.

Kavukcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu algıyı kendilerince iyi yönetiyorlar. Galatasaray sahaya çıkar ve konuşur. Galatasaray'ın haklarını hiçbir zaman yedirmeyiz. Hocamıza saldırı oldu. Algı yaptılar, sanki hocamızın bir suçu varmış gibi algı yaptılar. Mourinho ile çok daha farklı haberler çıktı. İnsanlar bunlara bakarlarsa gerçekleri görecek. Türk futbolunu geliştirmek için her şeyi yapıyoruz. Bu ortamı daha fazla germemek için çok fazla agresif olmuyoruz. Hiç kimse Galatasaray'ın haklarını savunmadığımızı düşünmesin. Kimse Galatasaray'ın haklarını yiyemez. Bir tane takım var hiç kırmızı kart görmemiş, bir tanesi var hiç penaltısı olmamış. Biz sadece Türk futboluna zarar vermemek için başkanımızın önderliğinde her şeyi takip ediyoruz."

Şampiyonluk, transfer, Bankalar Birliği Anlaşması ve Okan Buruk için Abdullah Kavukcu, "Galatasaray geldiği konum itibariyle tüm takımlardan daha önde. Galatasaray'ın önüne kimse geçemez. Çok güzel projeleri var. Galatasaray 3 aylık ödemesiyle Bankalar Birliği'nden çıkabilecek duruma geldi. Dünyada 5 tane, 10 tane kulüp varsa Galatasaray'ın ekonomik olarak özgür duruma geleceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok farklı yerlerde oynayacağız. Şampiyonluk kesinleşmeden transfer konuşmuyoruz. Hepsinin bir zamanı var. Adayı satarak birini almayı düşünmüyoruz. Bir bütçe var, bunu artırmak istiyoruz. Sadece futbolla ilgilenmiyoruz. Başkanımızla gece gündüz çalışıyoruz. Okan hocamızı yalnız bırakmıyoruz. Okan hocamızla inşallah 4 şampiyonluk göreceğiz. Benim tek ricam şu, tüm taraftarlarımız kenetlensin. 8 tane final maçımız var. 8 maçı aldığımızda puan farkını konuşmaya gerek yok. Rakibimizin sonuçlarına bakmıyoruz. Rakibimiz dediğimiz de 3 tane maç yapmışız, 2 tanesini kazanmamışız. Mourinho, Mourinho dendi Okan hocamız gereken dersi verdi" ifadelerini kullandı.

Abdullah Kavukcu sözlerini şöyle tamamladı:

"Reklam alanlarımızı genişletiyoruz. Yakında tanıtacağız. Çok kısa bir zamanda şampiyonluk kutlamalarımıza bunları yetiştireceğiz. Başkanımız hiçbir yere gitmeden işin başında, her şeye hakim. Kimseye de hakkımızı yedirmeyi düşünmüyoruz."