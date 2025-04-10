Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi paylaşım: 'Pis ellerinizi çekin artık!'
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de cuma günü oynanacak Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'de cuma günü Galatasaray'ı ağırlayacak Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım gece 03:00 sularında flaş bir paylaşım yaptı.
Yüksel Yıldırım sert ifadeler kullandığı paylaşımında şöyle dedi:
"Samsunspor Başkanı ve Takımı olarak artık şunu net olarak herkesin bilmesini istiyoruz ve tüm Türkiye'ye bağırarak söylüyoruz: Üzerimizde oyun oynamayı, prim yapmayı bırakın ve pis ellerinizi çekin artık!
Samsunspor'un Samsunspor'dan başka gerçek dostu yok!... Biz Bize Yeteriz!
Bizi bu saatten sonra ne Galatasaray, ne Fenerbahçe ne de başka hiç bir kulüp veya takım ilgilendirmiyor! Bizim aklımızda, beynimizde ve kalbimizde sadece tek bir şey var: Samsunspor ve Avrupa'ya gitmek...
Armamız ve Onun Gölgesi Yeter!..."
Etiketler: #Yüksel Yıldırım #samsunspor #galatasaray
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