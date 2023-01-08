Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye '5 yıldız' tepkisi!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Sarı-kırmızılı oyuncular derbi sonrasında yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararı aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin röportaj alanına 5 yıldızlı logo koydurması sebebiyle durumu protesto etme kararı aldı.
Sarı-kırmızılılar, derbi sonrasında yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmayacak.
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