Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye '5 yıldız' tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Sarı-kırmızılı oyuncular derbi sonrasında yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 19:17
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye '5 yıldız' tepkisi!
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin röportaj alanına 5 yıldızlı logo koydurması sebebiyle durumu protesto etme kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar, derbi sonrasında yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmayacak.


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