Galatasaray'da Erden Timur'dan Fenerbahçe kararı

Galatasaray Kulübü Başkanvekili Erden Timur, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine gitme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2023 - 17:42
Galatasaray'da Erden Timur'dan Fenerbahçe kararı
Abone Ol google-news

Galatasaray'da derbiye gidip gitmeyeceği merak edilen isimlerden biri olan Erden Timur, Kadıköy'e gidiyor.

Sarı-kırmızılı idareci, takım otobüsüyle birlikte Fenerbahçe deplasmanına hareket etti.

Erden Timur

FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'IN TALEBİNE RET

Galatasaray, Fenerbahçe'den derbi öncesi 15+1 (başkan) kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istemişti.

Sarı-kırmızılılar, bu talebine ezeli rakibinden olumlu geri dönüş alamamıştı.


erden timur galatasaray fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler