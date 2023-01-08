Galatasaray'da Erden Timur'dan Fenerbahçe kararı
Galatasaray Kulübü Başkanvekili Erden Timur, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisine gitme kararı aldı.
Galatasaray'da derbiye gidip gitmeyeceği merak edilen isimlerden biri olan Erden Timur, Kadıköy'e gidiyor.
Sarı-kırmızılı idareci, takım otobüsüyle birlikte Fenerbahçe deplasmanına hareket etti.
Erden Timur
FENERBAHÇE'DEN GALATASARAY'IN TALEBİNE RET
Galatasaray, Fenerbahçe'den derbi öncesi 15+1 (başkan) kişilik kontenjana ek olarak toplam 30 kişilik bir yer istemişti.
Sarı-kırmızılılar, bu talebine ezeli rakibinden olumlu geri dönüş alamamıştı.
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