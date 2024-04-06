Galatasaray'dan flaş açıklama: 'Bir üyemiz 40 kişilik grubun saldırısına uğramıştır'

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Galatasaray Kadın Voleybol maçı çıkışında bir üyenin 40 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:51
Galatasaray'dan flaş açıklama: 'Bir üyemiz 40 kişilik grubun saldırısına uğramıştır'
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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, kulübün resmi hesabından yaptığı açıklamada bir üyenin dün akşam Galatasaray Kadın Voleybol maçı sonrası bir grubun saldırısına uğradığını bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam bir üyemiz 14 yaşındaki kızıyla birlikte Galatasaray Kadın Voleybol Takımımızın maçının çıkışında yaklaşık 40 kişilik bir grubun saldırısına uğramıştır.

Ufacık kıza vuracak kadar alçaklaşan bu eşkıyalar, kardeşlerimizin ellerindeki pankartları da gasp etmişlerdir. Tesadüfen oradan bir trafik polisi geçmiyor olsa belki de bugün geri dönülemez sonuçlardan bahsediyor olacaktık.

Kulübümüz bu yağmacıların, azmettiricilerinin ve onları provoke eden kişilerin peşini hukuki yoldan asla bırakmayacaktır.

Başkanımız itidâl vurgusu yaparken tam olarak da bu ve benzeri muhtemel olaylardan endişesini dile getirmiştir. Ancak eş zamanlı olarak dün akşam bir yayında da takip ettiğimiz taasubun vücut bulmuş hali Uğur Dündar ve benzeri bağnaz, provakatör sözde yöneticiler olayları bu noktaya getirmek için çaba göstermektedir.

Bu sinsi ve başarı için her yolu mübah sayan anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz. Siz ne yaparsanız yapın ülkeye ektiğiniz nefret tohumlarını teker teker söküp atacağız. Beslendiğiniz nefret dilini Türk sporundan sileceğiz."


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