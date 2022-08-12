Galatasaray'dan Fulden Ural'ı transfer etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Fulden Ural'ı transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 20:47
Galatasaray'dan Fulden Ural'ı transfer etti
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli smaçör Fulden Ural'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 31 yaşındaki Fulden ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde sırasıyla MKE Ankaragücü, Dicle Üniversitesi, Ankara DSİ, Gazi Üniversitesi, İdmanocağı, Halkbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Karayolları, Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru takımlarında forma giyen Fulden Ural, yeni sezonda Galatasaray forması ile mücadele edecek.


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