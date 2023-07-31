Galatasaray'dan Gheorge Hagi mesajı: 'I love you HAGI'
Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin 27 yıl önce attığı imzanın yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Galatasaray, eski futbolcusu Gheorhge Hagi'yi unutmadı.
Ülkemizde 1996-2001 yılları arasında forma giyen Rumen yıldızın Galatasaray'a imza atışının üzerinden 27 yıl geçti.
İmzanın yıl dönümünde Galatasaray'dan Hagi paylaşımı geldi.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzün efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Galatasaray’a imza attı ve unutulmaz başarıların ilk adımını gerçekleştirdi.
I love you HAGI!"
?? TARİHTE BUGÜN | 31.07.1996— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 31, 2023
?? Kulübümüzün efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Galatasaray’a imza attı ve unutulmaz başarıların ilk adımını gerçekleştirdi.
I love you HAGI! ???? pic.twitter.com/RdZHdEGipZ
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