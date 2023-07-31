Galatasaray'dan Gheorge Hagi mesajı: 'I love you HAGI'

Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin 27 yıl önce attığı imzanın yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:20
Galatasaray'dan Gheorge Hagi mesajı: 'I love you HAGI'
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Galatasaray, eski futbolcusu Gheorhge Hagi'yi unutmadı.

Ülkemizde 1996-2001 yılları arasında forma giyen Rumen yıldızın Galatasaray'a imza atışının üzerinden 27 yıl geçti.

İmzanın yıl dönümünde Galatasaray'dan Hagi paylaşımı geldi. 

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, Galatasaray’a imza attı ve unutulmaz başarıların ilk adımını gerçekleştirdi.

I love you HAGI!"

 


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