Galatasaray'dan Göksenin Köksal kararı!
Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray, 33 yaşındaki milli oyuncu Göksenin Köksal ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Göksenin Köksal ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Sarı kırmızı ile geçen yıllar, Galatasaray'ın kaptanı Göksenin Köksal! Kaptan ile 1+1 yıl daha yola devam!" ifadeleri kullanıldı.
GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞMİŞTİ
Galatasaray altyapısında yetişen Göksenin Köksal, geçen sezon Basketbol Süper Ligi’nde 27 maçta 6.2 sayı, 3.3 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalamıştı.
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