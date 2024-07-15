Galatasaray'dan Göksenin Köksal kararı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray, 33 yaşındaki milli oyuncu Göksenin Köksal ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 21:26
Galatasaray'dan Göksenin Köksal kararı!
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Göksenin Köksal ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Sarı kırmızı ile geçen yıllar, Galatasaray'ın kaptanı Göksenin Köksal! Kaptan ile 1+1 yıl daha yola devam!" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY ALTYAPISINDA YETİŞMİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen Göksenin Köksal, geçen sezon Basketbol Süper Ligi’nde 27 maçta 6.2 sayı, 3.3 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalamıştı.


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