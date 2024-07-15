Mert Hakan Yandaş Galatasaraylılarla tartıştı: 'Terbiyesizlik yapmayın'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı taraftarlar ile tartıştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 21:13
Mert Hakan Yandaş Galatasaraylılarla tartıştı: 'Terbiyesizlik yapmayın'
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaraylı taraftarlarla tartıştığı iddia edildi.

Sports Digitale'in haberine göre, boğazda tekne turu yapan Mert Hakan'a Fenerbahçe bayrağı açan taraftarların yanına giderken birkaç Galatasaraylı taraftar, 'Ağlama' şeklinde işaret yaptı.

"TERBİYESİZLİK YAPMAYIN"

Haberde, Mert Hakan'ın, "Terbiyesizlik yapmayın. Bana selam verenlere selam vermeye geldim. Sahanızda takımımla birlikte size gerçeklerin ne olduğunu gösterdim" şeklinde yanıt verdiği ifade edildi.

Mert Hakan'ın alanda bulunan Fenerbahçeli taraftarlara, "Fenerbahçeli olmak bir şereftir, her zaman omuz omuza olalım" dediği ve tartışmanın büyümeden sona erdiği aktarıldı.


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