Galatasaray’ın gündemindeydi: Rabiot’dan dudak uçuklatan talep!

Adrien Rabiot'nun temsilcisi Veronique, Galatasaray dahil ilgilenen kulüplere net 8 milyon Euro maaş istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 13:20
Galatasaray’ın gündemindeydi: Rabiot’dan dudak uçuklatan talep!
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Galatasaray‘ın transfer görüşmesi yaptığı Adrien Rabiot‘nun kulüplerden istediği yıllık ücret talebini kulüplere ilettiği iddia edildi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Rabiot ile şu ana kadar temasa geçen kulüpler Galatasaray ile birlikte Real Madrid, Liverpool, Milan, Roma ve son kulübü Juventus oldu. Juventus, 7.5 milyon Euro ile en yüksek maaş teklifini yapan kulüp oldu.

Adrien Rabiot, Fransa Milli Takımı ile birlikte EURO 2024'te olduğu için menajeri ve temsilcisi olan annesi Veronique, tüm kulüplerle görüşmeleri gerçekleştiren kişi oldu. Bu görüşmelere net yanıt vermeyen ve isteğini de belirtmeyen Veronique, istediği maaşı kısa süre önce kulüplere iletti.

Rabiot'nun temsilcisi Veronique, 8 milyon Euro net maaş veren kulübün teklifini kabul edeceğini iletti.

212 MAÇA ÇIKTI

2019/20 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den ayrılarak Juventus'a imzayı atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino ekibinin forması ile toplamda çıktığı 212 karşılaşmada 22 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Rabiot, Fransa Milli Takımı forması ile EURO 2024'te de boy gösterirken, turnuva boyunca toplamda 5 maça çıktı.


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