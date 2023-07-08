Galatasaray'dan Günay Güvenç hamlesi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, kadrodaki ikinci kaleci eksikliğini Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç ile kapatmayı planlıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 11:25
Galatasaray'dan Günay Güvenç hamlesi
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Galatasaray, Muslera’nın arkasına aradığı yerli yedek kaleci konusunda kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç’in transferini bitirmeye çalışıyor.

32 yaşındaki kaleci, kulübü Gaziantep FK ile ayrılık konusunda son görüşmeleri yapıyor. Tecrübeli eldivenin Galatasaray’ın teklifine olumlu yanıt verdiği ve kısa süre içinde transferin tamamlanacağı öğrenildi.

Günay Güvenç

AVUSTURYA KAMPI BAŞLIYOR

Sarı-Kırmızılılar, 8 Temmuz Cumartesi günü (bugün) Avusturya kampına başlayacak. Galatasaray 10 Temmuz’da Kisvarda’yla, 14 Temmuz’da Austria Wien’le, 18 Temmuz’da Strum Graz ile hazırlık maçı yapacak.


Günay Güvenç galatasaray transfer

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