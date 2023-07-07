Fenerbahçe ve Galatasaray, Leandro Paredes için karşı karşıya!

Yayınlanma: 07.07.2023 - 21:19

Güncelleme: 07.07.2023 - 21:19

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, bu kez Leandro Paredes transferi için karşı karşıya geldiği belirtildi.

İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, iki ezeli rakibin Arjantinli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

PSG'de göreve yeni gelen teknik direktör Luis Enrique'nin, Paredes konusunda oldukça net olduğu, 29 yaşındaki futbolcunun transfer döneminde yeni bir çıkış yolu aradığı vurgulandı.

2019'da Zenit'ten PSG'ye transfer olan Paredes'in, Fransız ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Geçen sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Arjantinli orta saha, İtalyan temsilcisinde 35 maçta süre buldu ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.