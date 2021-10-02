Galatasaray'dan hakem açıklaması
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasından itibaren hakemlerin istatistiki verilerini internet sitesinden yayımlayacaklarını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, bu haftadan başlayarak Süper Lig'de maçlarını yöneten hakemlerin istatistiki verilerinin internet sitesinden yayımlanacağını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Galatasaray Spor Kulübü olarak, Süper Lig'in 8. haftası itibarıyla uluslararası bağımsız istatistik kuruluşundan elde ettiğimiz veriler ışığında maçlarımızı yöneten hakemlerin performansları ile ilgili karşılaştırmalı istatistiksel verileri, tarafsız, objektif ve yorumsuz bir şekilde web sitemizde bilimsel bir perspektifle yayınlayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Kamuoyuna Duyuru pic.twitter.com/mf3pdZ8tro— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 2, 2021
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