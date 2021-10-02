Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanyol basınına konuştu
Galatasaray'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya transfer olan ve ligde 3 maçta 3 gol atan Radamel Falcao, İspanyol basınına röportaj verdi.
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Rayo Vallecano'ya transfer olan ve ligde oynadığı 3 maçta 3 gol atan Falcao, İspanyol basınına performansıyla ilgili konuştu.
Deneyimli futbolcu, "Çok kaliteli oyunculara sahibiz. Teknik heyet adaptasyonumu kolaylaştırdı ve tüm bunların hepsi bana yardımcı oldu. Performansımı olumlu etkiledi. Beklediğim gibi oldu. Takım halinde hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim. Ayrıca İspanyol futbolu da bana yatkın ve çok destek görüyorum. İspanyol futbolu benim karakteristiğimle örtüşüyor, İspanya'da nefes aldım." ifadelerini kullandı.
Kolombiyalı golcü, "Forvet için gol ve galibiyet çok önemli. Öz güven veriyor. Kazandığınız zaman hedefleriniz için daha sakin, planlı ve güvenli çalışabiliyorsunuz. Aynı şekilde devam etmeliyiz. Tüm bunlar bizim iyi gidişatımızın başlıca nedenleri." dedi.
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