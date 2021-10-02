Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı
Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.
Sarı-kırmızılıların Rize kadrosunda 4 eksik bulunuyor. Cezalı Marcao'nun yanı sıra Sacha Boey, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor kadrosu:
Çaykur Rizespor maçı kamp kadromuz #RİZvGS pic.twitter.com/Z3jtGxnrH3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 2, 2021
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