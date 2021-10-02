Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2021 Cumartesi, 17:27
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kadrosu açıklandı
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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.

Sarı-kırmızılıların Rize kadrosunda 4 eksik bulunuyor. Cezalı Marcao'nun yanı sıra Sacha Boey, Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan kadroda yer almadı.

İşte Galatasaray'ın Çaykur Rizespor kadrosu:


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