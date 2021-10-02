Marsilya Teknik Direktörü Sampaoli: Galatasaray maçı olaylar sonrası oynanmamalıydı
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile temsilcimiz Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısındaki olaylar hakkında Sampaoli, açıklamalarda bulundu.
Marsilya Teknik Direktörü Sampaoli, Galatasaray maçının ilk yarısında tribünlerdeki olaylar hakkında konuştu ve "Yaşananlar çok yazık. Maç oynanmamalıydı ve bu tür şiddet olayları için artık bir yaptırım olmalı." dedi.
"KENDİ ŞOVLARINI MI YAPMAYI TERCİH EDİYORLAR?"
Özellikle neden bu kadar çok insanın uzaklardan gelip bu tür olaylara neden olduğunu merak ediyoruz. Şovu hayranlıkla izlemek yerine gelip kendi şovlarını mı yapmayı tercih ediyorlar? Bence sporda şiddete karşı yaptırımlar olmalı. Yoksa bunlar doğal hale gelir. Aileler gönül rahatlığıyla stada gelecek mi? Çünkü burada atılan ses bombalarından bahsediyoruz. Yaşananlar çok yazık.
"MAÇ OYNANMAMALIYDI"
Maçın oynanmaması gerektiğini söyleyen Sampaoli, "Maç oynanmamalıydı. Maça bu şekilde devam edersek bu yaşananların bir parçası oluruz ve devam eder. Buna alışmak ister miyiz?" diye konuştu.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan hasta dedi ve yerine geçecek ismi açıkladı!
- BAE'den Sedat Peker kararı
- Afganlar evlerine geri dönüyor
- AKP'lilere yaşamını yitiren 'polise hakaret' incelemesi
- Kuntz'dan 6 isme kesik
- Türk televizyonlarında bu da oldu!
- AKP için haberler kötü: Puan farkı 1!
- 'Benzemez Kimse Bize' yayından kaldırıldı
- Matematik dünya üçüncüsü genç kız, 3. soruda elendi
- Ünlü oyuncu İlhan Daner yaşamını yitirdi