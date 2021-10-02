Marsilya Teknik Direktörü Sampaoli: Galatasaray maçı olaylar sonrası oynanmamalıydı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 15:12

Marsilya Teknik Direktörü Sampaoli, Galatasaray maçının ilk yarısında tribünlerdeki olaylar hakkında konuştu ve "Yaşananlar çok yazık. Maç oynanmamalıydı ve bu tür şiddet olayları için artık bir yaptırım olmalı." dedi.

"KENDİ ŞOVLARINI MI YAPMAYI TERCİH EDİYORLAR?"

Özellikle neden bu kadar çok insanın uzaklardan gelip bu tür olaylara neden olduğunu merak ediyoruz. Şovu hayranlıkla izlemek yerine gelip kendi şovlarını mı yapmayı tercih ediyorlar? Bence sporda şiddete karşı yaptırımlar olmalı. Yoksa bunlar doğal hale gelir. Aileler gönül rahatlığıyla stada gelecek mi? Çünkü burada atılan ses bombalarından bahsediyoruz. Yaşananlar çok yazık.

"MAÇ OYNANMAMALIYDI"

Maçın oynanmaması gerektiğini söyleyen Sampaoli, "Maç oynanmamalıydı. Maça bu şekilde devam edersek bu yaşananların bir parçası oluruz ve devam eder. Buna alışmak ister miyiz?" diye konuştu.