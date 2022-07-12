Galatasaray'dan Haris Seferovic için Portekiz çıkarması

12 Temmuz 2022 Salı, 10:07

Galatasaray 'da golcü harekâtı hız kazandı. Sarı-kırmızılıların forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Haris Seferovic için bu hafta Portekiz'e çıkarma yapılacak.

Menajeri vasıtasıyla büyük ölçüde anlaşma sağlanan İsviçreli santrforun satın alma opsiyonuyla beraber kiralanması hedefleniyor.

Fanatik’in haberine göre, daha önce Benfica ile görüşen Galatasaray yönetimi, Portekiz kulübünden gelen yeşil ışık üzerine yeniden harekete geçiyor. Sportif A.Ş. yöneticisi Erden Timur'un birkaç gün içinde Portekiz'e giderek Seferovic'i önce Türkiye'ye, ardından Avusturya'ya götürmeyi planladığı öğrenildi. Galatasaray'ın hedefi, tecrübeli futbolcu için toplam 3.5 milyon Euro, oyuncuya da senelik 2 milyon Euro ödemek.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA OLMAK İSTİYOR

1.86 boyundaki solak forvet, Benfica'dan önce Frankfurt, Sociedad, Fiorentina, Novara, Lecce, Xamax, Grasshoppers, Zürich ve Luzern gibi takımların formalarını giydi. Aynı zamanda İsviçre Milli Takımı'nda da oynayan Bosna Hersek kökenli Seferovic, 86 milli maçta 25 kez fileleri havalandırdı. Portekiz kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunan deneyimli santrfor, artık hem düzenli oynayacağı hem de şampiyonluk yarışı veren bir takımda görev yapmak istiyor.

Haris Seferovic'in transferinde bu hafta beklenen olumlu gelişme yaşanırsa, eldeki golcülerden topun ağzına konulacak isimler olacak. Bunların başında ise Mbaye Diagne geliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un, Senegalli futbolcunun kamp performansını yeterli bulmadığı ve gönderilmesine sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Seferovic'in dışında bir de yerli forvet takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Ancak yerli isim üzerinde acele edilmeyeceği gelen haberler arasında.