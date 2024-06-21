Adı Galatasaray ile anılıyordu: Jayden Oosterwolde'den iddialara yanıt!

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Galatasaray iddialarına yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 19:39
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Jayden Oosterwolde'den iddialara yanıt!
Abone Ol google-news

Michy Batshuayi'nin ardından ismi Galatasaray'la anılan bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, bu iddialara cevap verdi. 

23 yaşındaki Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray iddialarını yalanladı.

OOSTERWOLDE'DEN GALATASARAY İDDİALARINA YANIT

Oosterwolde yaptığı paylaşımda, ''Asla'' yazarak transfer iddialarının önünü kesti. 

Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük beğeniyle karşılandı.

İşte Hollandalı oyuncunun o paylaşımları:


Jayden Oosterwolde haberleri galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması: 'Önümüzdeki sezon...'

Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması: 'Önümüzdeki sezon...'
Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı

Galatasaray Ekmas yeni transferini açıkladı
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Michy Batshuayi için resmi açıklama!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Michy Batshuayi için resmi açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler