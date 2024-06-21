Adı Galatasaray ile anılıyordu: Jayden Oosterwolde'den iddialara yanıt!
Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Galatasaray iddialarına yanıt verdi.
Michy Batshuayi'nin ardından ismi Galatasaray'la anılan bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, bu iddialara cevap verdi.
23 yaşındaki Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray iddialarını yalanladı.
OOSTERWOLDE'DEN GALATASARAY İDDİALARINA YANIT
Oosterwolde yaptığı paylaşımda, ''Asla'' yazarak transfer iddialarının önünü kesti.
Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük beğeniyle karşılandı.
İşte Hollandalı oyuncunun o paylaşımları:
Spor Haberleri
- Portekizli yıldızdan milli takıma büyük övgü!
- Alman yıldızdan 'Kartal' pozu!
- Fenerbahçeli oyuncudan iddialara yanıt!
- Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne veda etti!
- Slovakya'yı geriden gelerek yendi!
- Fatih Terim'den Arda Güler iddiası!
- Levent Mercan için Galatasaray itirafı!
- Levent Mercan'dan Fatih Karagümrük'e veda!
- Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönüyor!
- Filenin Sultanları yarı final için sahada!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cezaevinde intihara teşebbüs etmiş!
- Kaya Sabancı feci şekilde darbedildi
- 'Demokrasiyi öğretememişim'
- Başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı!
- AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
- Portekizli yıldızdan şoke eden Arda Güler açıklaması
- Kaya Sabancı kimdir?
- 'Çocuk doğru söylüyor, Diyanet’in görüşü de bu şekilde’
- AKP'li başkan karakolda MHP’lilere silah çekti
- Köpeği istismar ederken yakalandı