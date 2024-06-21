Adı Galatasaray ile anılıyordu: Jayden Oosterwolde'den iddialara yanıt!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 19:39

Güncelleme: 21.06.2024 - 19:39

Michy Batshuayi'nin ardından ismi Galatasaray'la anılan bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, bu iddialara cevap verdi.

23 yaşındaki Hollandalı oyuncu Jayden Oosterwolde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Galatasaray iddialarını yalanladı.

OOSTERWOLDE'DEN GALATASARAY İDDİALARINA YANIT

Oosterwolde yaptığı paylaşımda, ''Asla'' yazarak transfer iddialarının önünü kesti.

Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük beğeniyle karşılandı.

İşte Hollandalı oyuncunun o paylaşımları: