Galatasaray'dan İlkay Gündoğan yanıtı: 'Yazılan isimlerin bir kısmı listemizde fakat...'

Yayınlanma: 28.06.2024 - 09:40

Güncelleme: 28.06.2024 - 09:40

Galatasaray'da transferde en yetkili isimlerden İbrahim Hatipoğlu, Fotomaç'a açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Hatipoğlu, "Listemizde yer alan isimler için soruşturma yapıyoruz. Oyuncuların mali şartlarını değerlendirme aşamasındayız. Planımıza göre teklifleri ileteceğiz" dedi.

İLKAY GÜNDOĞAN YANITI

Basında çıkan transfer haberlerini değerlendiren Hatipoğlu, "Transfer yapacağımız mevkiler belli. Sağ bek ve orta sahaya yoğunlaştık. Yazılan isimlerin bir kısmı listemizde fakat bazılarıyla ise ilgilenmiyoruz. Mesela İlkay Gündoğan... Kesin olarak gündemimizde yer almıyor" ifadelerini kullandı.