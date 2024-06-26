Galatasaray Divan Kurulu'nda tartışma: 'Haddini bil...'
Galatasaray Divan Kurulu'nda yaşanan bir tartışma, başkan Dursun Özbek'i çok sinirlendirdi.
Galatasaray Divan Kurulu'nda yaşanan bir tartışma, başkan Dursun Özbek'i çok sinirlendirdi.
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Ayhan Özmızrak'ın "Sürekli yalan söylüyorsunuz. Teessüf etmeyin, beni odanıza da çağırmayın" ifadelerini kullandı.
'HADDİNİ BİL'
Bu sözler üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Haddini bil! Sen kimsin bana yalancı diyorsun. Ben senin ağabeyinim!" sözlerini kullanarak tepkisini dile getirdi.
'KONUŞMA HAKKI OLMAMALI'
Daha sonra Özbek'in "Ne söylediğinizin artık bir önemi yok. Galatasaray Başkanı'na yalancı diyen birinin burada konuşma hakkı olmamalı" ifadeleri kullanması üzerine Özmızrak, "Zaten sizin istediğinizde bu" sözlerini sarf etti.
Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın ortamı sakinleştirmesi üzerine tartışma sona erdi.
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