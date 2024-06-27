Galatasaray'dan LASK ile stratejik anlaşma!
Galatasaray, LASK ile stratejik partnerlik için anlaşma sağlandığını açıkladı.
Galatasaray, LASK ile stratejik partnerlik için anlaşma sağlandığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray Spor Kulübü, Avusturya'nın LASK kulübüyle stratejik partnerlik anlaşmasına vardı. Hazırlık maçları, turnuvalar, oyuncu izleme gibi konularda iki kulüp arasında iş birliğine gidildi.
Galatasaray Futbol A Takımı, iş birliğinin ilk adımı olarak 11 Temmuz - 27 Temmuz arasında LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Summer Series Upper Austria'nın açılış maçında LASK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 11 Temmuz 2024 tarihinde TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak.
Summer Series Upper Austria programı ve diğer detaylar yakın zamanda açıklanacak."
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