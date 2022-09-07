Galatasaray'dan James Rodriguez hamlesi!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 15:19

Galatasaray, Al Rayyan forması giyen 31 yaşındaki Kolombiyalı orta saha oyuncusu James Rodriguez için teklifini sundu.

NTV Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, BAE kulübünden 6 milyon Euro maaş alan James için kiralama teklifini sundu. Buna göre Galatasaray, maaşının 2 milyon Euro'sunu ödemeyi önerdi.

Al Rayyan ise henüz bu teklife bir cevap vermedi. James ise yeniden Avrupa'ya transfer olmak için kulübünü zorluyor.

Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve son olarak Everton forması giyen James, Eylül 2021'de 8 milyon Euro bonservisle Al Rayyan'a gitti.

James, bu sezon oynadığı 2 resmi maçta 1 gol attı.

ADAMA TRAORE DE HALA GÜNDEMDE

Wolverhampton'daki geleceği belirsiz olan İspanyol kanat oyuncusu Adama Traore de Galatasaray'ın gündemindeki yerini koruyor.

Geçen sezonu Barcelona'da geçiren 26 yaşındaki İspanyol sol kanat, bu sezon 4 Premier Lig ve 1 Lig Kupası maçında oynadı ve 1 gol attı.