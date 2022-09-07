Galatasaray'dan dikkat çeken 'uçak' paylaşımı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan uçak paylaşımı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:21
Galatasaray'dan dikkat çeken 'uçak' paylaşımı!
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Galatasaray, transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına katılacak yeni oyuncuları beklerken kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla heyecanlandı.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda bir uçak motoru görülürken Latin Amerika'ya özgü bir müziğin kullanıldığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan paylaşım şu şekilde:


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