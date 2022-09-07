Galatasaray'dan dikkat çeken 'uçak' paylaşımı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan uçak paylaşımı dikkat çekti.
Galatasaray, transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına katılacak yeni oyuncuları beklerken kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla heyecanlandı.
Galatasaray'dan yapılan paylaşımda bir uçak motoru görülürken Latin Amerika'ya özgü bir müziğin kullanıldığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan paylaşım şu şekilde:
????? pic.twitter.com/lwV6iCCbpl— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 7, 2022
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