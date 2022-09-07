Galatasaray'dan dikkat çeken 'uçak' paylaşımı!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 14:21

Galatasaray, transferin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına katılacak yeni oyuncuları beklerken kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla heyecanlandı.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda bir uçak motoru görülürken Latin Amerika'ya özgü bir müziğin kullanıldığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan paylaşım şu şekilde: