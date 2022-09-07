Galatasaray'da Mathias Ross sesleri!
Danimarka basını, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Aalborg forması giyen Mathias Ross için kulübüyle anlaşmaya vardığını yazdı.
Galatasaray 21 yaşındaki Danimarkalı stoperi Mathias Ross için AaB Aalborg ile anlaştı.
Danimarka'dan Ekstra Bladet gazetesinin haberine göre; daha önce Ross için Vitesse ile görüşen ancak anlaşamayan Aalborg, Galatasaray ile masaya oturdu. Danimarka kulübü, 21 yaşındaki milli stoperi için 1.7 milyon euro istedi. Ayrıca, bu bedele ek olarak çeşitli başarı bonusları ve bir sonraki satışa yönelik pay talep etti.
Galatasaray, Aalborg ile orta yolu buldu ve anlaştı.
DAHA 21'İNDE 104 PROFESYONEL MAÇ
Aalborg altyapısından yetişen Mathias Ross, 17 yaşında profesyonel oldu ve düzenli olarak süre bulmaya başladı. 21 yaşında olmasına karşın Aalborg formasıyla 104 resmi maça çıktı. Ross, Danimarka alt yaş milli takımlarında da toplam 32 kez forma giydi.
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