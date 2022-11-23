Galatasaray'dan Kaan Ayhan transferi için karar!
Galatasaray ekip uzun zamandır gündeminde olan Kaan Ayhan transferini rafa kaldırdı. Kaan için 5 milyon Euro bonservis talep eden Sassuolo bu rakamın aşağısına düşmeyeceğinin altını çizdi. Bunun üzerine Galatasaray transferden vazgeçti.
Devre arasında kadrosunu yerli bir stoper takviye etmeyi planlayan Galatasaray uzun süredir gündeminde olan ve Sassuolo ile birçok görüşme gerçekleştirdiği Kaan Ayhan yarışından çekildi.
FİYAT-PERFORMANSA BAKTILAR
Hürriyet'in haberine göre Galatasaray ocak ayı için temasa geçerken İtalyan ekibi, Kaan Ayhan için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.
Sassuolo yaz transfer döneminde olduğu gibi bu rakamın asla aşağısına düşmeyeceğinin altını çizdi. Sarı-kırmızılılar da sezonun ilk yarısında Sassuolo’da 11 maçta 632 dakika görev alan Kaan Ayhan’ın performansını mercek altında aldı.
Serie A’da sergilediği performans ve kulübünün istediği bonservis bedeli de göz önüne alındı ve Kaan transferinden vazgeçildi.
28 yaşındaki futbolcu Uluslar Ligi’ndeki Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarında ilk 11’de yer almasına rağmen A Milli Takım’ın İskoçya ve Çekya ile oynadığı özel maçlarının kadrosuna alınmaması da dikkat çekti.
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