Galatasaray'dan KAP'a bedelli sermaye açıklaması!
Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, bedelli sermaye artırım talebinin SPK tarafından onaylandığını açıkladı.
Kulüpten KAP'a bildirilen açıklamada, "Şirketimizin 5.400.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.080.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 4.320.000.000.-TL (%400) artırılarak 5.400.000.000.-TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2024 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-65225 sayılı yazısı ile onaylanmıştır." denildi.
Öte yandan Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray bu anlaşma sonrası elde edilecek gelire dokunulmayacak.
Önceliğini Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmaya veren sarı-kırmızılı kulüp, bu gelirin bir kuruşunu dahi transfere veya başka bir harcamaya kullanmadan direkt olarak Bankalar Birliği'nden çıkmaya kullanacak.
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