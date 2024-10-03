Galatasaray'dan Karahan Efeoğlu kararı: Resmen açıklandı!
Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray, 20 yaşındaki oyuncu Karahan Efeoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, önceki şubat ayında kadrosuna kattığı, uzun forvet pozisyonunda oynayan Karahan Efeoğlu ile yollarını ayırdı.
20 yaşındaki basketbolcunun ayrılığıyla ilgili olarak sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Geçtiğimiz sezon takımımıza katılan genç oyuncumuz Karahan Efeoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Karahan Efeoğlu’na Galatasaray forması ile göstermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Anadolu Efes altyapısında yetişen ve 2023’ün yaz aylarında eğitim ve basketbol kariyerini sürdürmek üzere Amerikan NCAA Ligi takımlarından University of Utah’a transfer olan Karahan Efeoğlu, Şubat 2024'te Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Sarı-kırmızılılarda 8 maçta forma giyen ve 84 dakika süre alan Karahan, toplamda 26 sayı atarken, 3 kez de asist yaptı.
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