Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Biz anlaştık fakat kendisi gitmedi'

Yayınlanma: 24.08.2024 - 15:36

Güncelleme: 24.08.2024 - 15:36

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. 25 yaşındaki milli oyuncu için transfer görüşmeleri yapılırken henüz net bir karar ortaya çıkmadı.

Galatasaray Kulübü Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu'nun Sabah'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kerem'in Avrupa'da oynama hayali her zaman vardı. Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübü ile anlaşamadı ve gitmek istemedi."

"BİZ KALMASINDAN YANAYIZ"

"Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok."

RAKAM BELLİ OLDU

Kerem Aktürkoğlu için ise Galatasaray'ın Rus kulübüyle anlaştığı rakamın 15 milyon Euro civarı olduğu öğrenildi.