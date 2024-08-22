Kerem Aktürkoğlu'ndan Young Boys açıklaması: 'Böyle bir maç olacağını biliyorduk ama...'

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ'

Rövanş maçını işaret eden Kerem, "Son dakika penaltısıyla istemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama bunun İstanbul'u var. Taraftarımızla birlikte turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Zemine de alışık değiliz ama zemini bahane edecek değiliz. Kötü bir zemin değildi. Olmaması gereken bir mağlubiyet. Bunu telafi edecek bizleriz. Hiçbir şey bitmedi. Kafaları kaldırıp haftaya bunu telafi ederiz inşallah" sözlerini sarf etti.