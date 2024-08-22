Kerem Aktürkoğlu'ndan Young Boys açıklaması: 'Böyle bir maç olacağını biliyorduk ama...'
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu.
'BÜYÜK BİR ENERJİ KOYDUK'
Zor bir maç olduğunu söyleyen Kerem, "Gerçekten zor bir maç oldu. Böyle bir maç olacağını biliyorduk ama tahmin etmediğimiz şekilde goller yedik. Soyunma odasına 2-0 gitmek bizi çok düşürdü ama bu maçın ikinci ayağının olduğunu biliyorduk. İçeride böyle konuştuk. Büyük bir enerji koyduk" dedi.
'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ'
Rövanş maçını işaret eden Kerem, "Son dakika penaltısıyla istemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama bunun İstanbul'u var. Taraftarımızla birlikte turu geçip Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Zemine de alışık değiliz ama zemini bahane edecek değiliz. Kötü bir zemin değildi. Olmaması gereken bir mağlubiyet. Bunu telafi edecek bizleriz. Hiçbir şey bitmedi. Kafaları kaldırıp haftaya bunu telafi ederiz inşallah" sözlerini sarf etti.
'ELİMDEN NE GELİYORSA YAPMAYA ÇALIŞIRIM'
Kendi performansını değerlendiren Kerem, "Kendi performansımı yorumlayacak durumda değilim. Kaybettiğimizde de, kazandığımızda da önemli değil. Galatasaray futbolcusu olarak saha içi saha dışı elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırım. İnşallah rövanşı kazanacağız" ifadelerini kullandı.
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