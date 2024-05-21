Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Bir süredir yedek kulübesine hapsolan Kerem Aktürkoğlu'nun, Konyaspor maçında ilk 11'e döneceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 08:48
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Abone Ol google-news

Derbide Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek şampiyonluğu son haftaya bırakan Galatasaray'da ilk 11'de zorunlu bir değişiklik yaşanacak.

ZİYECH YERİNE KEREM

Süper Lig'de oynanan son 7 maçta sadece 1 kez sahaya ilk 11'de çıkan Kerem Aktürkoğlu, Sabah'ın haberine göre Konyaspor deplasmanında formasına kavuşacak.

Derbide sarı kart gören ve son maç öncesi cezalı duruma düşen Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de sahaya sürüleceği belirtildi.

BARIŞ ALPER SAĞ KANADA

Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşüyle Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanada geçeceği vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkıp 3584 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 1 puan dahi alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'in son haftasındaki Konyaspor-Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.


kerem aktürkoğlu haberleri galatasaray haberleri konyaspor haberleri

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası: 'İki takım da seneye...'

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe ve Galatasaray iddiası: 'İki takım da seneye...'
Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu!

Galatasaray'dan Ali Koç'a suç duyurusu!
Dev derbide kazanan Fenerbahçe: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Dev derbide kazanan Fenerbahçe: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aniden gelen misafirler için pratik lezzet: Buzluk poğaçası tarifi...

Aniden gelen misafirler için pratik lezzet: Buzluk poğaçası tarifi...
Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede

Ece Erken ateş püskürdü! Eski kocası ve yakın arkadaşı aynı karede
Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'Yüreğin yetiyorsa gel'

Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'Yüreğin yetiyorsa gel'
Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor

Kızıl Goncalar bu akşam sezon finali yapıyor
Yargı dizisinden tartışma yaratacak gönderme: 'Özgürlüğün kısıtlanmasına...'

Yargı dizisinden tartışma yaratacak gönderme: 'Özgürlüğün kısıtlanmasına...'
Helikopter kazası sonrası İran’da geçici liderlik: Mohammed Muhbir göreve geliyor

Helikopter kazası sonrası İran’da geçici liderlik: Mohammed Muhbir göreve geliyor
Her şeyden çabuk çok sıkılan 4 burç: Bu burçları memnun etmek oldukça zor...

Her şeyden çabuk çok sıkılan 4 burç: Bu burçları memnun etmek oldukça zor...
Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…

Uzmanı açıkladı! İşte sınav kaygısıyla baş etmenin yolları…