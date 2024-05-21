Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Yayınlanma: 21.05.2024 - 08:48

Güncelleme: 21.05.2024 - 08:48

Derbide Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek şampiyonluğu son haftaya bırakan Galatasaray'da ilk 11'de zorunlu bir değişiklik yaşanacak.

ZİYECH YERİNE KEREM

Süper Lig'de oynanan son 7 maçta sadece 1 kez sahaya ilk 11'de çıkan Kerem Aktürkoğlu, Sabah'ın haberine göre Konyaspor deplasmanında formasına kavuşacak.

Derbide sarı kart gören ve son maç öncesi cezalı duruma düşen Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de sahaya sürüleceği belirtildi.

BARIŞ ALPER SAĞ KANADA

Kerem Aktürkoğlu'nun dönüşüyle Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanada geçeceği vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkıp 3584 dakika süre alan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi.

Galatasaray, Konyaspor deplasmanından 1 puan dahi alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'in son haftasındaki Konyaspor-Galatasaray maçı 26 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.