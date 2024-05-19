Dev derbide kazanan Fenerbahçe: Galatasaray 0-1 Fenerbahçe

Yayınlanma: 19.05.2024 - 18:06

Güncelleme: 19.05.2024 - 21:08

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı. Sarı-lacivertli takımın golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü'den geldi.

ŞAMPİYONLUK SON HAFTA BELLİ OLACAK

Bu sonuçla puan farkı 3 düştü ve şampiyonluk son hafta belli olacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de 17 maç sonra mağlup oldu. Ayrıca sarı-kırmızılı takımın 24 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe puanını 96'ya çıkardı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise Konyaspor deplasmanına gidecek.