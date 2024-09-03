Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu'na veda: 'Kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde...'

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:48

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:48

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, transferin resmiyet kazanmasının ardından kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kerem Aktürkoğlu'na veda etti.

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımında, "Galatasaray forması altında geçirdiğin süre boyunca birlikte yaşadığımız tüm güzel anılar ve kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde özel bir yer tutacak ve unutulmayacak" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Kulübümüze verdiğin tüm emek ve özveri için teşekkür ediyor, kariyerindeki yeni yolcuğunda başarılar diliyoruz" denildi.

GALATASARAY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin ayrıntıları paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre Benfica, Galatasaray'a bu transfer için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Benfica, milli futbolcunun bir sonraki satışından elde edeceği kârın yüzde 10'unu sarı-kırmızılı takıma verecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu bu maçlarda 46 gol ve 42 asist kaydetti.

25 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı takımda Süper Lig (2) ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a 2020'de Erzincanspor'dan transfer olmuştu.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde: