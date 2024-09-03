Victor Osimhen Galatasaray için İstanbul'a geldi: İşte Nijeryalı golcünün ilk sözleri!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 09:35

Güncelleme: 03.09.2024 - 09:51

Yaz transfer döneminin sonra ermesine kısa bir süre kala Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Napoli forması giyen Victor Osimhen ile 1 yıl kiralık olarak anlaşmaya vardı. Anlaşmanın ardından özel uçak ile yola çıkan Nijeryalı futbolcu, 03.20'de İstanbul'a geldi.

SON PÜRÜZLER GİDERİLDİ

Galatasaray'ın, büyük kulüpler Osimhen'i transfer etmek isterse, ocak ayında fesih maddesini onayladığı belirtildi. Napoli'nin, Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Victor Osimhen'in serbest kalma maddesini de 150 Milyon Euro'dan 80 milyon Euro'ya indirdiği kaydedildi.

Galatasaray'ın son pürüzleri giderdiği Osimhen, gece saat 03.20'de İstanbul'a geldi.

VICTOR OSIMHEN'İN İLK SÖZLERİ

Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından marş ve tezahüratlarla karşılandı. Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Victor Osimhen'i çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

Dries Mertens ile daha önce Napoli'de birlikte forma giydiğine de değinen Osimhen, "Dries ile forma giymiştim. Bana çok yardımcı oldu. Onunla da konuştum buraya gelmeden önce. Onunla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Taraftarları selamladıktan sonra alandan ayrılan 25 yaşındaki futbolcunun yapılacak olan sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

"KAP" BİLDİRİMİ YAPILDI

Galatasaray, Victor Osimhen'in kiralık transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

NAPOLI'DEKİ OSIMHEN KRİZİ NEDİR?

Victor Osimhen, yaz transfer dönemi boyunca Paris Saint-Germain'e transfer olmak istedi ancak kulüpler anlaşamadı.

Daha sonra Chelsea, Napoli ile Osimhen'in transferi konusunda anlaşma sağladı ancak bu kez Nijeryalı oyuncu Chelsea'ye gitmeyi reddetti.

Transfer dönemi açık olan Suudi Arabistan'ın önemli kulüplerinden Al-Ahli ise Napoli ile ortak bir noktada buluşamadı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, daha önce Chelsea ve Inter'de birlikte çalıştığı Lukaku'yu transfer ettirdi ve Osimhen'i de kadro dışı bıraktı.

2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve yıllık net 11 milyon euro maaşı olan Osimhen, Napoli'de bir krize neden oldu.

NAPOLI PERFORMANSI

2020 yılından bu yana Napoli forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 133 maçta 76 gol attı ve 18 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Osimhen'in Napoli ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.