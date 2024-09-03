Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığını resmen duyurdu!

Süper Lig ekibi Galatasaray, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2024 - 09:19
Son Dakika: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığını resmen duyurdu!
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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu.

BONSERVİS AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Benfica'nın Kerem transferi için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Ayrıca, Portekiz kulübünün milli oyuncunun bir sonraki satışının kârından yüzde 10'unu Galatasaray'a ödeyeceği ifade edildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir."

BENFİCA RESMEN AÇIKLADI

Portekiz kulübü Benfica da Kerem Aktürkoğlu'nun transferini resmen açıkladı.


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