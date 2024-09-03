Galatasaray'dan 'karaborsa bilet' iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:17

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:17

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Derin Futbol'a yaptığı açıklamada 'karaborsa bilet' iddialarına yanıt verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün eski yönetici Fatih Altaylı'nın iddiaları hakkında konuşan Eray Yazgan, "1985'ten beri Galatasaray'ın içerisindeyim. Fatih Altaylı, üç gün boyunca yayında "Genel Sekreter E.Y." dedi. E.Y. ne demek? Bunu kendisine açıkça yazılı olarak sordum ve cevap da verdim. Bana "işsiz güçsüz" dedi. Oysa 1994 yılından beri sigortalıyım. Reklam işlerinde çalıştım, kendi şirketimi kurdum. 2012 yılında açık hava reklamcılığı ve açık hava mecraları üzerine şirket kurdum. Stat önünde yer alan açık hava reklamlarıyla ilgim olduğu söyleniyor. Ancak bu reklam anlaşmalarının tamamı, eski başkanımız Burak Elmas döneminde yapıldı. Bir buçuk yıl önce, B... adlı aracımı 5.20'ye biniyordum. Yani arabamı bir buçuk yıl önce aldım. Şoför meselesine gelince; şoförüm 8 yıldır benimle birlikte çalışıyor ve 8 yıldır bordrolu olarak görev yapıyor. Şirketlerimin cirosu 150 milyon lira. 30 Haziran 2021'de, eşimin aldığı ev 2 milyon dolar değerindeydi. O günden bugüne gayrimenkul almadım" ifadelerini kullandı.

"ERDEN TİMUR İLE SIKINTIMIZ YOK"

Erden Timur ile ilgili konuşan Eray Yazgan, "Erden Timur konusuna gelirsek; kendisiyle hiçbir sıkıntımız yok. Bazı dedikodular var; güya onu ben göndermişim ya da ayrılmasına ben sebep olmuşum. Bu doğru değil, kendisiyle düzenli olarak konuşuyoruz. Ayrılırken bana teşekkür etti. Kendisi de açıkça "Eray Abi ile hiçbir sıkıntımız yok" dedi. Peki, ne olabilir? Neden böyle söylentiler çıkıyor?" dedi.

"GALATASARAY'IN PARASINI BOŞA HARCAMAM"

Eray Yazgan son olarak, "Yapılanlar ve söylenenler asla kabul edilemez. Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'ın değerlerini en iyi bilenlerden biriyim. Sabah 08:10'da kulübe gelir, akşam çıkarken tüm ışıkları kapatırım. Bu kulübün bir lirasını bile boşa harcamam, harcatmam. Elektriğinden suyuna kadar her şeye dikkat ederim" açıklamasını yaptı.