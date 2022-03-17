Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün'den itiraf: Kerem ile iyi bir ikili olabiliriz

17 Mart 2022 Perşembe, 17:15

Galatasaray'ın Adana Demirspor'a kiraladığı Yunus Akgün, Akdeniz temsilcisinde gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

TRT Spor'a konuşan genç yıldız, Galatasaray'ın Barcelona ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı kritik mücadeleyi ve eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu değerlendirdi.

Aktürkoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Kerem Aktürkoğlu yakın arkadaşım. Kerem'i çok takdir ediyorum. Alt ligden geldi ve şu anda Galatasaray'da Barcelona'ya karşı oynuyor. Müthiş performans sergiliyor. Biz de gurur duyuyoruz onu izledikçe. Barcelona ile ilk maç öncesi aramıştım kendisini ve uğurlu da geldi. Birazdan yine arayacağım. Belki yine uğurlu gelir ve akşam bir gol sıkıştırır."

"KEREM İLE ÇOK İYİ OLABİLİRİZ"

"Galatasaraylı taraftarlardan bana çok fazla mesaj geliyor. Sağda sen, solda Kerem diye. Çok iyi olabilir gerçekten. Keyif verebiliriz. Kerem ile birlikte oynamak isterim. Galatasaray'a dönmek ve orada kupalar kazanmak istiyorum. Ardından Avrupa hedefim de var."

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'le ilgili Yunus Akgün, "Arda Güler'in adı alt yaşlarda da hep duyuluyordu. İleride çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.