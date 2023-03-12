Galatasaray'dan Kireçburnu'na gol yağmuru: 13-0!
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Futbol Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kireçburnu'nu 13-0 mağlup etti.
Kadınlar Futbol Ligi'nin 17. haftasında Kireçburnu ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Çayırbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 13-0 gibi farklı bir skorla kazandı zirvedeki iddiasını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip rakip kaleye 71 şut çektiği maçta 30 isabet 13 gol bulabildi.
GALATASARAY LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte ligde oynadığı 17 maçtan da mağlubiyet ile ayrılan Kireçburnu son sırada kalırken Galatasaray 48 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde, zirve yarışı verdiği Fomget Gençlik'i konuk ederken, Kireçburnu deplasmanda 1207 Antalya'ya konuk olacak.
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