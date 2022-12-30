Galatasaray'dan 'Lider' paylaşımı
Süper Lig ekibi Galatasaray, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı esnasında sosyal medya hesabından 'Lider Galatasaray' başlıklı bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı sırasında ezeli rakibine göndermede bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'in ilk 4 sırasının puan durumunu paylaştı ve "Lider Galatasaray" etiketini kullandı.
Galatasaraylı futbolseverler, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.
Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:
#LiderGALATASARAY ?? pic.twitter.com/ndqsMqhCFs— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 30, 2022
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