Galatasaray'dan 'Lider' paylaşımı

Süper Lig ekibi Galatasaray, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı esnasında sosyal medya hesabından 'Lider Galatasaray' başlıklı bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2022 Cuma, 16:54
Galatasaray'dan 'Lider' paylaşımı
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Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısı sırasında ezeli rakibine göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Süper Lig'in ilk 4 sırasının puan durumunu paylaştı ve "Lider Galatasaray" etiketini kullandı.

Galatasaraylı futbolseverler, bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda beğenide bulundu.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:


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