Transfer yasağı getirilmişti: Altay'ın gözü kulağı Galatasaray'da

Galatasaray'ın Kazımcan Karataş'ı transfer ettiği TFF 1'nci Lig ekibi Altay, sarı-kırmızılı kulüpten gelecek bonservis ücretini bekliyor.

DHA
30 Aralık 2022 Cuma, 12:20
Transfer yasağı getirilmişti: Altay'ın gözü kulağı Galatasaray'da
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TFF 1'inci Lig'de transfer yasağıyla mücadele eden Altay'da mevcut kadroyu korumak için futbolculara ödeme yapmak zorunda olan ve kaynak arayışlarını sürdüren yönetim, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kazımcan Karataş'tan gelecek ikinci ödeme taksidini dört gözle bekliyor.

Siyah-beyazlıların, 20 milyon TL bonservis ücreti karşılığında sarı-kırmızı kulübe gönderilen Kazımcan'ın satışından ilk etapta 10 milyon TL aldığı öğrenildi. Galatasaray'ın ikinci taksit olarak İzmir temsilcisine yarın 10 milyon TL daha ödeme yapacağı belirtildi.

Kazımcan Karataş

Galatasaray'dan gelecek parayla öncelikle kulübe ihtarname gönderen Tolga ve Naderi'nin taksitlerini yatırmayı planlayan kurmaylar, bir miktar ödeme yapılan Björkander ve ödeme bekleyen Paixao'nun da alacaklarını yatırmak zorunda. Ödemeleri yapılmaması halinde bu futbolcuların 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına katılmama tehlikesi bulunuyor. 

Arda Gezer (solda)

ARDA KADRO DIŞI

?Altay'da altyapıdan yetişen ve sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayan genç orta saha oyuncusu Arda Gezer, yönetim kararıyla kadro dışı bırakıldı. Arda, Antalya kamp kadrosuna dahil edilmedi. 20 yaşındaki merkez orta saha Arda, ilk yarıda 10 maçta forma giydi.


Kazımcan Karataş galatasaray altay

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